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Сёмин — о Батракове: надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки

Сёмин — о Батракове: надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил качества полузащитника железнодорожников Алексея Батракова и рассказал о его перспективах.

«Батраков уже давно находится в системе юношеского футбола «Локомотива». У него есть свои преимущества. Например, он понимает, что ему нужно делать для роста. Надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки», – приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.

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