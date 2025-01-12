Сёмин — о Батракове: надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил качества полузащитника железнодорожников Алексея Батракова и рассказал о его перспективах.

«Батраков уже давно находится в системе юношеского футбола «Локомотива». У него есть свои преимущества. Например, он понимает, что ему нужно делать для роста. Надеюсь, он будет расти, а не стоять на месте, как многие наши игроки», – приводит слова Сёмина Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.