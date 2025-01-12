Колыванов: дай бог, чтобы «Динамо» сохранило Бителло — уход станет большой потерей

Бывший футболист сборной России, ныне тренер Игорь Колыванов выразил надежду, что московскому «Динамо» удастся сохранить в своём составе бразильского полузащитника Бителло.

«Бителло — интересный футболист, который мне очень нравится. Я двумя руками за, чтобы он остался в «Динамо». Дай бог, чтобы клуб предложил ему улучшенный контракт и сохранил его, ведь уход Бителло станет большой потерей для команды. У него хорошие взаимодействия с партнёрами в центре поля. Если подкорректировать игру в обороне, «Динамо» преподнесёт сюрпризы в этом сезоне», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне РПЛ 25-летний Бителло сыграл в 15 матчах за бело-голубых, в которых забил один гол и сделал девять результативных передач.