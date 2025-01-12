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«Ман Сити» готов побороться с «Ливерпулем» за полузащитника «Реала» — Football Insider

«Ман Сити» готов побороться с «Ливерпулем» за полузащитника «Реала» — Football Insider
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«Манчестер Сити» проявляет интерес к 24-летнему опорному полузащитнику мадридского «Реала» Орельену Тчуамени. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «горожане» готовы конкурировать с «Ливерпулем» за приобретение французского футболиста. При этом «сливочные» не намерены продавать Тчуамени в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» хочет купить полузащитника «Реала» с целью укрепить центр поля команды на случай повторения травмы у Родри.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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