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Сергей Шавло: Хлусевичу надо бороться за место в «Спартаке»

Сергей Шавло: Хлусевичу надо бороться за место в «Спартаке»
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о важности борьбы за место в составе красно-белых.

«Когда футболист не получает игровую практику, это видно. Игнатов и Хлусевич не играют, но они должны доказывать. Хлусевич нормально играл, когда пришёл, — двигался, была скорость. Наверное, проигрывает конкуренцию. Заиграл Рябчук, Денисову отдают предпочтение. Надо бороться за место в составе «Спартака», но это сложно. Станкович же видит всё на тренировках.

Бывает такой момент, когда надо перезарядиться. Если Хлусевича отдадут в аренду, для него это будет хорошо. Игнатов же говорил в прессе, что будет бороться. Это характер. В команде должна быть конкуренция. Кто выходит на замену, должны усиливать игру», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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