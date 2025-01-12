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«Арсеналу» интересен Коман, Артета разочарован в игре Мартинелли — Football Insider

«Арсеналу» интересен Коман, Артета разочарован в игре Мартинелли — Football Insider
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Руководство «Арсенала» следит за ситуацией с 28-летним крайним нападающим «Баварии» Кингсли Команом, рассматривая вариант с его приобретением в январе. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «канониры» проявляют интерес к французскому футболисту, поскольку главный тренер команды Микель Артета разочаровался в уровне игры вингера Габриэла Мартинелли. В то же время другой крайний нападающий лондонского клуба Букайо Сака получил травму подколенного сухожилия.

В нынешнем сезоне Коман принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Кингсли Коман Подробнее
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