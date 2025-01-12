«Ньюкасл» намерен сохранить вратаря Дубравку. Он может перейти в «Аль-Шабаб» — Бен Якобс

Английский «Ньюкасл Юнайтед» надеется склонить своего голкипера Мартина Дубравку к продолжению сотрудничества, несмотря на то что последний уже договорился с саудовским «Аль-Шабабом».

«Ньюкасл» хотел бы, чтобы Дубравка остался после января. Сделка с «Аль-Шабабом» согласована устно, и Дубравка, похоже, попрощался с фанатами после победы над «Арсеналом». В «Ньюкасле» надеются, что смогут изменить мнение Дубравки, хотя игрок сказал «да» «Аль-Шабабу», — написал журналист Бен Якобс в социальных сетях.

В текущем сезоне АПЛ 35-летний словак провёл пять матчей за «сорок». Также на его счету три игры в рамках Кубка английской лиги.

На данный момент «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками.