Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» намерен сохранить вратаря Дубравку. Он может перейти в «Аль-Шабаб» — Бен Якобс

«Ньюкасл» намерен сохранить вратаря Дубравку. Он может перейти в «Аль-Шабаб» — Бен Якобс
Комментарии

Английский «Ньюкасл Юнайтед» надеется склонить своего голкипера Мартина Дубравку к продолжению сотрудничества, несмотря на то что последний уже договорился с саудовским «Аль-Шабабом».

«Ньюкасл» хотел бы, чтобы Дубравка остался после января. Сделка с «Аль-Шабабом» согласована устно, и Дубравка, похоже, попрощался с фанатами после победы над «Арсеналом». В «Ньюкасле» надеются, что смогут изменить мнение Дубравки, хотя игрок сказал «да» «Аль-Шабабу», — написал журналист Бен Якобс в социальных сетях.

В текущем сезоне АПЛ 35-летний словак провёл пять матчей за «сорок». Также на его счету три игры в рамках Кубка английской лиги.

На данный момент «Ньюкасл» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 35 очками.

Материалы по теме
Елагин высказал мнение, кто сыграл главную роль в победной серии «Ньюкасла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android