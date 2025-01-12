Владимир Гранат: если Бителло хочет уехать на родину, нет смысла держать его в «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о полузащитнике бело-голубых Бителло.

«Если «Динамо» и Бителло договорятся и найдут компромисс, улучшенный контракт будет правильным решением со стороны клуба. Но если футболист действительно хочет уехать на родину, нет смысла держать его в команде. Уход Бителло станет не большой, но серьёзной потерей для «Динамо», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес бразильский «Ботафого». Отмечалось, что клуб уже согласовал условия личного контракта с хавбеком бело-голубых.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч по всех турнирах, забил один гол и сделал 10 результативных передач.