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«Челси» сделал предложение 22-летнему вингеру из испанской Сегунды — Onda Cero

«Челси» сделал предложение 22-летнему вингеру из испанской Сегунды — Onda Cero
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22-летний крайний нападающий «Депортиво» Еремай Эрнандес стал объектом интереса лондонского «Челси». Об этом сообщает Relevo со ссылкой на радиостанцию Onda Cero.

По информации источника, английский клуб уже сделал предложение испанскому футболисту. Сообщается, что Эрнандес не намерен форсировать уход из «Депортиво» и покинет команду, выступающую в Сегунде, только в случае выгодного предложения для неё.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 18 матчах Сегунды, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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