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Вингер «Арсенала» Букайо Сака возобновил тренировки после перенесённой операции — Mirror

Вингер «Арсенала» Букайо Сака возобновил тренировки после перенесённой операции — Mirror
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Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Саха возобновил тренировки после перенесённой в декабре операции на подколенном сухожилии, сообщает Mirror со ссылкой на главного тренера «канониров» Микеля Артету.

При этом, как отметил испанский специалист, игрок вряд ли вернётся на поле до марта, однако Артета подчеркнул, что Сака находится в хорошем расположении духа.

Напомним, 23-летний англичанин покинул поле на 24-й минуте матча 17-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (5:1) 21 декабря. Всего в нынешнем сезоне нападающий сыграл в 16 матчах АПЛ за «канониров», в которых забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Также на счету Саки четыре забитых мяча и два голевых паса в пяти матчах Лиги чемпионов.

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