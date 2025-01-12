Шикунов: «Спартаку» надо отбить часть денег за Николсона

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном уходе нападающего красно-белых Шамара Николсона из клуба.

«Спартаку» выгоднее продать Николсона, чем платить ему зарплату. Он всё равно не будет играть. Это не первый случай, когда футболист не подошёл тренеру. К сожалению, такие вещи бывают. Но нужно понять до конца, на каких условиях красно-белые продадут Шамара. Ясно, что «Спартак» не вернёт потраченных € 8 млн, но надо отбить часть денег, освободить место под более качественного футболиста и разгрузить платёжную ведомость», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Нападающий перешёл в «Спартак» зимой 2022-го из бельгийского «Шарлеруа». В текущем сезоне Шамар Николсон провёл за московский «Спартак» во всех турнирах 14 матчей, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми голами.