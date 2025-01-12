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Маркиньос: у «Спартака» — лучшая команда в России, шансы на титул очень хорошие

Маркиньос: у «Спартака» — лучшая команда в России, шансы на титул очень хорошие
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Крайний нападающий «Спартака» Маркиньос оценил шансы красно-белых на борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Спартак» — очень большой клуб, у нас — лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие. Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», — приводит слова Маркиньоса «Советский спорт».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Турнирная таблица РПЛ
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