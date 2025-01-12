Защитник «Ростова» Поярков: стало легче после того, как убрал из жизни лишних людей

Защитник «Ростова» Николай Поярков ответил на вопрос, почему не удалось оправдать большие авансы, которые ему выдавали на заре его карьеры.
«Много травм. Это очень сильно выбивало из колеи. Какие-то мелкие травмы — три недели, чуть больше… Вроде восстановился, пришёл в себя, но опять травмы. В итоге перестал попадать в состав, пришлось уехать в аренды. Считаю, что подкосили именно травмы.
Причина в особенностях организма, невезении или потому что сам что-то не так делал? Думаю, что всё вместе. Сейчас, в эти полгода, травм не было. Я многое поменял и в себе, и в отношении к делу.
Что именно поменял? И режим, и окружение поменял. Лишних людей из жизни убрал.
Что такое «лишние люди»? Те, кто тянул меня на дно. Убрал их — и мне стало полегче. Выкинул всё из головы, и мысли сейчас только о футболе, только о «Ростове». Сконцентрирован только о работе», — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».
Первую часть нынешнего сезона 25-летний Поярков провёл в аренде в «СКА-Хабаровск», за который провёл 15 матчей, забив один гол.