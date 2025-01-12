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Защитник «Ростова» Поярков: стало легче после того, как убрал из жизни лишних людей

Защитник «Ростова» Поярков: стало легче после того, как убрал из жизни лишних людей
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Защитник «Ростова» Николай Поярков ответил на вопрос, почему не удалось оправдать большие авансы, которые ему выдавали на заре его карьеры.

«Много травм. Это очень сильно выбивало из колеи. Какие-то мелкие травмы — три недели, чуть больше… Вроде восстановился, пришёл в себя, но опять травмы. В итоге перестал попадать в состав, пришлось уехать в аренды. Считаю, что подкосили именно травмы.

Причина в особенностях организма, невезении или потому что сам что-то не так делал? Думаю, что всё вместе. Сейчас, в эти полгода, травм не было. Я многое поменял и в себе, и в отношении к делу.

Что именно поменял? И режим, и окружение поменял. Лишних людей из жизни убрал.

Что такое «лишние люди»? Те, кто тянул меня на дно. Убрал их — и мне стало полегче. Выкинул всё из головы, и мысли сейчас только о футболе, только о «Ростове». Сконцентрирован только о работе», — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».

Первую часть нынешнего сезона 25-летний Поярков провёл в аренде в «СКА-Хабаровск», за который провёл 15 матчей, забив один гол.

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