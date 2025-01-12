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«Бавария» предложила Дэвису € 25 млн в год, «Реал» не готов платить столько же — Marca

«Бавария» предложила Дэвису € 25 млн в год, «Реал» не готов платить столько же — Marca
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«Бавария» сделала новое предложение 24-летнему левому защитнику Альфонсо Дэвису в размере € 25 млн в год. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мюнхенский клуб готов сделать канадского игрока вторым самым высокооплачиваемым футболистом команды после нападающего Гарри Кейна. При этом предложение мадридского «Реала», проявляющего активный интерес к Дэвису, уступает условиям от «Баварии». Ранее в СМИ появлялись сведения, что «Королевский клуб» готов обеспечить 24-летнему защитнику оклад в размере € 20 млн.

В нынешнем сезоне Дэвис принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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