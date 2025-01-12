Заза Джанашия: «Реал» выиграет Суперкубок Испании
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Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Реал» выиграет Суперкубок Испании. Тут без вариантов! Чего ещё ждать? «Барселона» сейчас играет не так сильно, как раньше. Конечно, в футболе бывает всякое. Каталонцы могут составить конкуренцию, но «Реал» сильнее и возьмёт своё. Мадридская команда, когда хочет, прибавляет, а когда хочет, убавляет (смеётся)», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
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