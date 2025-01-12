Заза Джанашия: «Реал» выиграет Суперкубок Испании

Бывший футболист сборной Грузии Заза Джанашия высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Реал» выиграет Суперкубок Испании. Тут без вариантов! Чего ещё ждать? «Барселона» сейчас играет не так сильно, как раньше. Конечно, в футболе бывает всякое. Каталонцы могут составить конкуренцию, но «Реал» сильнее и возьмёт своё. Мадридская команда, когда хочет, прибавляет, а когда хочет, убавляет (смеётся)», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию встречи.