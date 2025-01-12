«Показывает что-то невероятное». Защитник «Ростова» назвал самого яркого игрока 2024 года

Защитник «Ростова» Николай Поярков ответил на вопрос, кто является его кумиром в мировом футболе, а также не стал раскрывать, что загадал под Новый год.

«Кумиром всегда был Месси. А впечатлил в году больше всего Ямаль из «Барселоны». Несмотря на его возраст, показывает что-то невероятное. Не скажу, что хочу прямо на него равняться, но игрок он фантастический.

Что загадал под Новый год и есть ли в мечтах сборная? Сборная у любого игрока будет в мечтах. А что загадал, не буду говорить — иначе желание не исполнится», — приводит слова Пояркова «РБ Спорт».

Первую часть нынешнего сезона 25-летний Поярков провёл в аренде в клубе «СКА-Хабаровск», за который провёл 15 матчей в рамках Первой лиги, забив один гол.