«Ливерпуль» может приобрести защитника «Севильи» за € 25-30 млн — AS

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» определили 24-летнего центрального защитника «Севильи» Луака Баде в качестве одной из приоритетных трансферных целей. Об этом сообщает AS.

По информации источника, контракт французского футболиста содержит пункт об отступных в размере € 60 млн, однако в виду сложного финансового положения андалусийский клуб готов рассмотреть предложения по Баде в размере € 25-30 млн.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: