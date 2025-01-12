Защитник «Локомотива» Ненахов рассказал, какую страну посетил во время отпуска

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, какую страну посетил во время отпуска и куда планирует отправиться в будущем.

«Новый год встречал в России, но в декабре в отпуске с семьёй были на Мальдивах. Туда я ездил часто, поэтому ничего особенного для меня не было.

В будущем есть желание погулять в отпуске по Европе, но для этого хочу, чтобы дети чуть подросли, а потом туда поедем», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне Максим Ненахов провёл за клуб во всех турнирах 26 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.