Вратарь Илья Помазун проходит медосмотр вместе с ЦСКА

Вратарь московского ЦСКА Илья Помазун проходит медосмотр вместе с остальной командой красно-синих. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 28-летний футболист был отстранён от команды в первой части нынешнего сезона. Агент вратаря Алексей Сафонов объяснял, что игрок был отстранён из-за высказывания, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

Помазун является воспитанником красно-синих. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

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