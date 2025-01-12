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Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг пропустит три месяца из-за травмы — Sky Sport

Нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг пропустит три месяца из-за травмы — Sky Sport
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31-летний форвард «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг выбыл из-за травмы на срок до трёх месяцев. Об этом сообщает Sky Sport.

По информации источника, на выходных нападающий прошёл медицинское обследование, где ему был поставлен диагноз: повреждение мышечного сухожилия бедра.

Напомним, Фюллькруг повредил заднюю поверхность бедра во время матча «Вест Хэма» с «Астон Виллой» в пятницу, 10 января (1:2). Футболист был заменён на 15-й минуте.

В нынешнем сезоне Фюллькруг принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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