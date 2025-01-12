Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деметрадзе: «Реал» должен отомстить «Барселоне» за крупное домашнее поражение

Деметрадзе: «Реал» должен отомстить «Барселоне» за крупное домашнее поражение
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января. Матч начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От «Барселоны» и «Реала» стоит ждать только хорошей игры и много забитых голов. Тяжело сказать, какой будет результат матча, но отдам предпочтение «Реалу», который лучше, чем «Барселона». Кроме того, «сливочные» должны отомстить каталонцам за крупное домашнее поражение», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0.

Материалы по теме
Заза Джанашия: «Реал» выиграет Суперкубок Испании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android