Деметрадзе: «Реал» должен отомстить «Барселоне» за крупное домашнее поражение

Бывший нападающий «Реала Сосьедад» Георгий Деметрадзе высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января. Матч начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«От «Барселоны» и «Реала» стоит ждать только хорошей игры и много забитых голов. Тяжело сказать, какой будет результат матча, но отдам предпочтение «Реалу», который лучше, чем «Барселона». Кроме того, «сливочные» должны отомстить каталонцам за крупное домашнее поражение», — сказал Деметрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первой полуфинальной встрече данного соревнования «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Во втором полуфинальном матче Суперкубка Испании мадридский «Реал» встречался с «Мальоркой», которую он разгромил со счётом 3:0.