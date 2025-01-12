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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Кубка Англии
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Сегодня, 12 января, состоится матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встретятся «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальянс, Льюис-Скелли, Жоржиньо, Мерино, Эдегор, Мартинелли, Жезус, Хаверц.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Мартинес, Дало, Фернандеш, Гарначо, Угарте, Майну, Хойлунд.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

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