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Игрок «Челси» Феликс: у Роналду есть мечта — выиграть ЧМ. Мы сделаем всё возможное

Игрок «Челси» Феликс: у Роналду есть мечта — выиграть ЧМ. Мы сделаем всё возможное
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Нападающий лондонского «Челси» и национальной команды Португалии Жоау Феликс заявил о мечте Криштиану Роналду выиграть чемпионат мира.

— Как думаешь, Роналду поедет на чемпионат мира?
— Да, я так думаю, и всё указывает на это. У него есть мечта выиграть чемпионат мира, и мы сделаем всё возможное, чтобы подарить ему эту награду. Думаю, это единственное, чего ему не хватает, — приводит слова Феликса O Jogo.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. Привычный формат турнира будет изменён: национальные команды будут разделены на 12 групп по четыре сборные, где каждая сыграет по три матча на групповом этапе. Две лучшие команды из каждой группы и восемь лучших третьих мест выйдут в стадию плей-офф.

Основная часть матчей состоится в США, где пройдут 60 из 80 игр, включая все стадии с 1/4 финала и далее. В Канаде и Мексике будут проведены по 10 матчей.

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