Экс-тренер Хлусевича: надо бороться в «Спартаке», если на нём не поставили крест

Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый, ранее работавший с защитником московского «Спартака» Даниилом Хлусевичем, поделился мнением о своём бывшем игроке и его будущем.

«Хлусевич был футболистом основного состава. Понятно, что у каждого тренера разный взгляд на игру. Мне кажется, что позиция левого защитника не для Даниила. Понятно, что на этой позиции хочется видеть левоногого игрока. Его надо использовать повыше. Хлусевич — футболист хорошего уровня. Тем более что у него российский паспорт. Жалею, что его не использовали повыше, в атаке. У него есть для этого качества. Он с этого начинал в дубле «Арсенала» и в первой команде. Он и латераля играл. Это футболист с хорошим объёмом.

Если на Хлусевиче не поставил крест тренерский штаб, то лучше постараться побороться за состав. У него характер бойца! Он может составить конкуренцию. Но если приятно решение по его будущему, Хлусевичу надо играть. Тем более что он остаётся кандидатом в сборной России. Так что ему лучше играть, чем сидеть», — сказал Подпалый в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.