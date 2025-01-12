Гвардиола: Макэйти — большой талант, он был капитаном Санчо, Палмера и Делапа

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 с «Солфорд Сити» (8:0) высказался о 22-летнем полузащитнике клуба Джеймсе Макэйти, оформившем хет-трик.

«Я так рад за него, он особенный игрок. Забить хет-трик не так-то просто. Он начал немного неровно, но потом у него появилось невероятное чувство перед воротами. У него правильный темп, он изменил ритм, чтобы забить. Конечно, Макэйти может играть лучше. Он забил три гола, но он может выступать лучше. Первый тайм был не лучшим для него, но его рабочая этика, его самообладание и ритм… он особенный игрок.

Он долгое время был в «Сити», болел за «Сити» и был одним из самых больших талантов в академии из поколения Джейдона Санчо, Коула Палмера, Моргана Роджерса и Лиама Делапа. Он играл с этими ребятами и был их капитаном. Я очень, очень рад, что он здесь, с нами», — приводит слова Гвардиолы BBC.