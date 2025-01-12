«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 12 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После 16 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 40 очков. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 16 очков.
В последний раз команды встречались между собой в матче 26-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022. Тогда сильнее оказался «ПСЖ», который обыграл «Сент-Этьен» со счётом 3:1.
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