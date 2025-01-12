Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск

«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: онлайн-трансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 января, состоится матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Сент-Этьен». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция — Лига 1 . 17-й тур
12 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 16 сыгранных матчей «Пари Сен-Жермен» возглавляет турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025, набрав 40 очков. «Сент-Этьен» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 16 очков.

В последний раз команды встречались между собой в матче 26-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022. Тогда сильнее оказался «ПСЖ», который обыграл «Сент-Этьен» со счётом 3:1.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android