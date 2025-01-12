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«Мне было весело». Франк Кессье высказался о времени, проведённом в «Барселоне»

«Мне было весело». Франк Кессье высказался о времени, проведённом в «Барселоне»
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Ивуарийский полузащитник саудовского «Аль-Ахли» Франк Кессье, ранее выступавший в составе «Барселоны», высказался о времени, проведённом в каталонском клубе, а также выразил надежду, что сине-гранатовые одержат победу в матче за Суперкубок Испании с «Реалом». Игра состоится сегодня, 12 января, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Моё время в «Барселоне»? Это было весело. Спустя полтора-два года я снова увидел своих товарищей по команде. Мне было весело, и я счастлив. Собираюсь поддержать их. Надеюсь, мы выиграем Суперкубок у мадридского «Реала», — приводит слова Кессье Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

28-летний Кессье выступал в составе «Барселоны» с июля 2022 года по август 2023-го. За это время полузащитник провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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