Деменко: «Краснодару» нужно продавать Арутюняна — Мусаев не видит его в составе

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о перспективах защитника Георгия Арутюняна в стане «быков». Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в венгерскую «Академию Пушкаша».

«Думаю, «Краснодару» однозначно нужно продавать Арутюняна. Если Мусаев не видит футболиста в составе, а у него есть варианты продолжения карьеры, лучше пойти на компромисс, чтобы игроку было хорошо и клуб заработал. Это лучший вариант», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей в Кубке России и ни одного — в Российской Премьер-Лиге. Футболист не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.