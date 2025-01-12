Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: «Краснодару» нужно продавать Арутюняна — Мусаев не видит его в составе

Деменко: «Краснодару» нужно продавать Арутюняна — Мусаев не видит его в составе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о перспективах защитника Георгия Арутюняна в стане «быков». Ранее «Чемпионат» сообщил, что футболист близок к переходу в венгерскую «Академию Пушкаша».

«Думаю, «Краснодару» однозначно нужно продавать Арутюняна. Если Мусаев не видит футболиста в составе, а у него есть варианты продолжения карьеры, лучше пойти на компромисс, чтобы игроку было хорошо и клуб заработал. Это лучший вариант», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Арутюнян сыграл за клуб семь матчей в Кубке России и ни одного — в Российской Премьер-Лиге. Футболист не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
Защитник «Краснодара» Арутюнян близок к трансферу в «Академию Пушкаша»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android