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В «Атланте Юнайтед» высказались о готовности Миранчука к зимним сборам

В «Атланте Юнайтед» высказались о готовности Миранчука к зимним сборам
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Российский полузащитник клуба МЛС «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук прибыл в расположение клуба и начал сбор вместе со всеми футболистами. Миранчук выступает за американскую команду с июля 2024 года.

«Сегодня вся команда прибыла на предсезонную подготовку, Алексей Миранчук тоже здесь, в Атланте. Он прибыл на сбор вместе со всеми и начинает подготовку к сезону», — приводит слова пресс-службы «Атланты Юнайтед» «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Миранчук сыграл за клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет € 10 млн.

В рамках зимних сборов «Атланта Юнайтед» проведёт пять товарищеских матчей.

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