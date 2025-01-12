«Тоттенхэм» смог добыть победу в матче с командой из пятой лиги только в экстра-тайме

Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Тамуорт» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Лэмб Граунд» в Тамуорте (Англия). «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Тамуорт» со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 101-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Тамуорт» Нейтан Цикуна. На 107-й минуте Деян Кулушевски удвоил преимущество гостей. На 118-й минуте Бреннан Джонсон довёл счёт до разгромного — 3:0. «Тамуорт» выступает в Национальной лиге — пятом по счёту дивизионе в структуре английского футбола.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.