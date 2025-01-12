«Тоттенхэм» смог добыть победу в матче с командой из пятой лиги только в экстра-тайме
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Завершился матч 1/32 финала Кубка Англии сезона-2024/2025, в котором встречались «Тамуорт» и лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Команды играли на стадионе «Лэмб Граунд» в Тамуорте (Англия). «Тоттенхэм Хотспур» разгромил «Тамуорт» со счётом 3:0.
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Тамуорт
Окончен
0 : 3
ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Цикуна – 101' 0:2 Кулушевски – 107' 0:3 Джонсон – 118'
Счёт в матче был открыт на 101-й минуте, мяч в свои ворота забил защитник «Тамуорт» Нейтан Цикуна. На 107-й минуте Деян Кулушевски удвоил преимущество гостей. На 118-й минуте Бреннан Джонсон довёл счёт до разгромного — 3:0. «Тамуорт» выступает в Национальной лиге — пятом по счёту дивизионе в структуре английского футбола.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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