Сигурдссон — о «Краснодаре»: у них стабильный состав и хорошие шансы на чемпионство в РПЛ

Экс-защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон ответил на вопрос, какие позиции нужно укрепить чёрно-зелёным во время зимнего трансферного окна для борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Сигурдссон выступал за «Краснодар» с января 2014 по август 2016 года.

«Я вообще считаю, что у «Краснодара» очень стабильный состав и очень хорошие шансы на чемпионство в РПЛ. В первой части сезона «быки» демонстрировали просто отличный футбол. А если команда сможет продолжить в том же духе и будет выступать так же после зимнего перерыва, то вполне может выиграть титул в 2025 году», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».