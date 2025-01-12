Ринат Дасаев: дай бог, чтобы Сафонов закрепил за собой место основного вратаря в «ПСЖ»

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о российском вратаре французского «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове.

«Сафонов в последних играх выходил в старте «ПСЖ» из-за травмы Доннаруммы. Естественно, что Матвей играл, пока итальянец не вернулся. Дай бог, чтобы Сафонов закрепил за собой место основного вратаря. В 2025 году я желаю ему закрепиться в основе «ПСЖ» и показывать свою лучшую игру», — приводит слова Дасаева Metaratings.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.