Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: переход в «Пари НН» — верный шаг для Грулёва, пора проявлять себя в другом клубе

Гранат: переход в «Пари НН» — верный шаг для Грулёва, пора проявлять себя в другом клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал переход нападающего Вячеслава Грулёва в «Пари Нижний Новгород».

«Со стороны Грулёва переход в «Пари НН» — правильный шаг. Уже пора проявлять себя в другой команде. Надеюсь, там будет больше игрового времени и на него будут смотреть совсем по-другому, нежели в «Динамо». Ведь в динамовской команде Грулёв был игроком ротации. Надеюсь, что у Вячеслава получится в «Пари НН». Пожелаю ему удачи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

Материалы по теме
Колыванов: у Грулёва хороший удар и дриблинг, но в «Динамо» сложно себя проявить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android