Гранат: переход в «Пари НН» — верный шаг для Грулёва, пора проявлять себя в другом клубе

Бывший игрок московского «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал переход нападающего Вячеслава Грулёва в «Пари Нижний Новгород».

«Со стороны Грулёва переход в «Пари НН» — правильный шаг. Уже пора проявлять себя в другой команде. Надеюсь, там будет больше игрового времени и на него будут смотреть совсем по-другому, нежели в «Динамо». Ведь в динамовской команде Грулёв был игроком ротации. Надеюсь, что у Вячеслава получится в «Пари НН». Пожелаю ему удачи», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» официально объявил о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо» 10 января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.