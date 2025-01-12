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Деменко — о возможном уходе Кастаньо: один игрок не может повлиять на чемпионскую гонку

Деменко — о возможном уходе Кастаньо: один игрок не может повлиять на чемпионскую гонку
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Бывший хавбек «Краснодара» Максим Деменко высказался относительно возможного ухода полузащитника «быков» и национальной команды Колумбии Кевина Кастаньо в аргентинский «Ривер Плейт».

«Что касается возможного ухода Кастаньо в «Ривер Плейт», многое зависит от финансовой составляющей. Для «Краснодара» любой уход хорошего футболиста — потеря. Конечно, один игрок не может повлиять на чемпионскую гонку.

Но если бы мы говорили о Джоне Кордобе — он приносит очень много пользы в атаке «Краснодара», — сказал Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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