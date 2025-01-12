Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович высказался о назначении Консейсау на пост тренера «Милана»

Златан Ибрагимович высказался о назначении Консейсау на пост тренера «Милана»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович высказался о назначении португальца Сержиу Консейсау на пост главного тренера «россонери».

«Мы хотели реакции, чтобы ребята получили встряску от смены тренера. Важно, чтобы команда приняла стиль работы Сержиу Консейсау, он выиграл Суперкубок, но если мы не продолжим эту серию, то ценность победы в Суперкубке будет меньше. Важно поддерживать эту реакцию и набирать очки, чтобы подняться в таблице. Жалеет ли «Милан», что не назначил Консейсау ещё летом? Никаких сожалений. Когда принимаешь решение, нужно в него верить, и мы верили, но не хватило последовательности, и нам пришлось рискнуть.

Мы команда, мы работаем вместе, и каждое решение принимаем вместе. У всех нас есть свои обязанности, и, очевидно, это новый опыт для меня, я учусь каждый день и начинал в клубе, где давление всегда максимальное. Не боюсь трудностей, как раз наоборот, они меня зажигают. Я скромен и знаю, что должен совершенствоваться со временем. Я скромен, когда выигрываю или проигрываю, но высокомерен, когда играю», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии.

Материалы по теме
Консейсау рассказал, какие предложения о работе получал до того, как возглавил «Милан»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android