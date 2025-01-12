Златан Ибрагимович высказался о назначении Консейсау на пост тренера «Милана»

Советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович высказался о назначении португальца Сержиу Консейсау на пост главного тренера «россонери».

«Мы хотели реакции, чтобы ребята получили встряску от смены тренера. Важно, чтобы команда приняла стиль работы Сержиу Консейсау, он выиграл Суперкубок, но если мы не продолжим эту серию, то ценность победы в Суперкубке будет меньше. Важно поддерживать эту реакцию и набирать очки, чтобы подняться в таблице. Жалеет ли «Милан», что не назначил Консейсау ещё летом? Никаких сожалений. Когда принимаешь решение, нужно в него верить, и мы верили, но не хватило последовательности, и нам пришлось рискнуть.

Мы команда, мы работаем вместе, и каждое решение принимаем вместе. У всех нас есть свои обязанности, и, очевидно, это новый опыт для меня, я учусь каждый день и начинал в клубе, где давление всегда максимальное. Не боюсь трудностей, как раз наоборот, они меня зажигают. Я скромен и знаю, что должен совершенствоваться со временем. Я скромен, когда выигрываю или проигрываю, но высокомерен, когда играю», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии.