«Интер» на выезде обыграл «Венецию» в матче 20-го тура Серии А

Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини (Италия). Итоговый результат — 0:1.

Единственный гол во встрече на 16-й минуте забил защитник «Интера» Маттео Дармиан — 1:0.

После 20 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. «Венеция» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.