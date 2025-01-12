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Венеция — Интер, результат матча 20-го тура Серии А, счёт 0:1, 12 января 2025 года

«Интер» на выезде обыграл «Венецию» в матче 20-го тура Серии А
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Венеция» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Пиччинини (Италия). Итоговый результат — 0:1.

Италия — Серия А . 20-й тур
12 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Венеция
Венеция
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Дармиан – 16'    

Единственный гол во встрече на 16-й минуте забил защитник «Интера» Маттео Дармиан — 1:0.

После 20 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 43 очка. «Венеция» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 44 очка.

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Турнирная таблица Серии А
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