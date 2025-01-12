Агент Дивеева: нет задачи уехать в Европу любой ценой

Футбольный агент Олег Ерёмин, клиентом которого является защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, поделился мнением о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

— Есть ли сегодня у Дивеева задача уехать играть в Европу?

— Задачи уехать в Европу любой ценой нет. Всё будет зависеть от предложений.

— В ЦСКА готовы отпустить лидера, если он захочет уехать и будет предложение?

— Есть условия оговоренные, которые позволяют уехать.

— Сумма отступных за Дивеева не является препятствием для европейских команд?

— Я считаю, что нет, — приводит слова Ерёмина «Спорт день за днем».

В текущем сезоне Игорь Дивеев провёл за московское ЦСКА во всех турнирах 24 матча, в которых забил шесть мячей.