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«Гавр» без Кузяева проиграл «Лансу» в матче 17-го тура Лиги 1

Завершился матч 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Гавр» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Осеан» в Гавре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «Ланс» одержал победу со счётом 2:1.

На восьмой минуте нападающий «Гавра» Андре Айю открыл счёт. Ответный мяч «Ланса» на 28-й минуте забил форвард Годюэн Куалипу. Победный мяч гостей на 77-й минуте оформил защитник Дейвер Мачадо — 2:1. Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев пропустил матч из-за травмы.

После 17 сыгранных матчей «Гавр» располагается на предпоследней, 17-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 12 очков. «Ланс» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 27 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 40 очков.