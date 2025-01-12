Дмитрий Радченко: «Реал» сделает выводы из прошлых матчей и обыграет «Барселону»

Бывший футболист «Расинга» и многих других испанских клубов Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января. Матч начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Многие ожидают матч между «Реалом» и «Барселоной», ведь это особенная игра за титул, который пополнит их клубную копилку. «Реал» сделает выводы из прошлых матчей с «Барселоной». Думаю, мадридская команда победит, потому что у них очень быстрые футболисты в атаке: Мбаппе, Винисиус и остальные. Если «Барселона» будет играть высоко в линии обороны, у «Реала» будет предостаточно моментов, чтобы забить», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.