«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: в первом тайме счёт не открыт

Наступил перерыв в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. В первом тайме счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли поразил ворота «Манчестер Юнайтед», однако гол был отменён из-за положения «вне игры».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.