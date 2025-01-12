«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: в первом тайме счёт не открыт
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Наступил перерыв в матче 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. В первом тайме счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52' 1:1 Магальянс – 63'
Удаления: нет / Дало – 61'
На 18-й минуте нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли поразил ворота «Манчестер Юнайтед», однако гол был отменён из-за положения «вне игры».
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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