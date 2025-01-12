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Воронежский «Факел» объявил состав на зимние сборы

Воронежский «Факел» объявил состав на зимние сборы
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Воронежский «Факел» на своём официальном сайте опубликовал состав на зимние учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в Турции. Сбор стартует 11 января и продлится до 22 февраля.

Фото: ФК «Факел»

Состав «Факела» на зимние сборы:

Вратари: Виталий Гудиев, Александр Беленов, Владислав Калиничев

Защитники: Макс Дзиов, Игорь Калинин, Игорь Юрганов, Сергей Брызгалов, Сергей Божин, Райан Сенхаджи

Полузащитники: Табо Селе, Андрей Ивлев, Антон Ковалёв, Дилан Мертенс, Ираклий Квеквескири, Мохамед Браими, Абдулла Багамаев, Ильнур Альшин, Никита Моцпан, Михаил Щетинин, Вячеслав Якимов, Кирилл Симонов

Нападающие: Николай Гиоргобиани, Алексей Каштанов, Владимир Ильин, Евгений Марков

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