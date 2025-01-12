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Полузащитник сборной Доминиканской Республики стал игроком тульского «Арсенала»

Полузащитник сборной Доминиканской Республики стал игроком тульского «Арсенала»
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Полузащитник сборной Доминиканской Республики Эдарлин Рейес Уренья стал игроком «Арсенала» из Тулы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Эдарлин на протяжении своей игровой карьеры выступал за «Евро Нью‑Йорк», доминиканский «Сибао», боливийские «Реал Санта‑Крус» и «Олвейс Реди», а также «Эмирейтс» из ОАЭ. Последним клубом полузащитника был казахстанский «Елимай», за который он выступал с июля прошлого года. С 2018 года хавбек регулярно выступает за сборную Доминиканской Республики, за которую он провёл 31 матч и забил четыре мяча.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 600 тыс.

После 21 тура Первой лиги сезона-2024/2025 «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре подопечные Александра Сторожука сыграют с «КАМАЗом».

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