Судья Мансано высказался о работе на матчах мадридского «Реала» и «Барселоны»

Испанский судья Хесус Хиль Мансано высказался о работе на матчах мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Сегодня, 12 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором встретятся «сливочные» и сине-гранатовые. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Арбитр проведёт своё четвёртое «эль класико». Предыдущие три, все в рамках чемпионата Испании, завершились победами «Реала».

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это особенные матчи из-за их значимости и мирового интереса. Если к «эль класико» добавить, что это ещё и финал, это придаёт ему дополнительную важность. Судить финал – это большая ответственность, потому что на кону стоит трофей. Мы находимся в очень напряжённой обстановке. Несколько лет назад мы открылись для средств массовой информации, чтобы показать, что стоит за судейством.

Мы пытались очеловечить образ арбитра. Но мы не увидели отклика на эти усилия, не получили должного ответа на наши попытки открыться. Напряжённость привела к тому, что мы стали более сплочёнными чем когда-либо. Все мы движемся в одном направлении», — приводит слова Мансано La Razon.