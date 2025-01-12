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«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в сверхрезультативном матче 16-го тура Бундеслиги

«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в сверхрезультативном матче 16-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и бременский «Вердер». Команды играли на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

Германия — Бундеслига . 16-й тур
12 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
4 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Симонс – 24'     1:1 Вайзер – 26'     2:1 Симонс – 35'     3:1 Шешко – 47'     4:1 Баумгартнер – 90'     4:2 Бёрк – 90+3'    

Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс. Спустя две минуты гости сумели сравнять счёт благодаря голу Митчелла-Элии Вайзера. На 35-й минуте Симонс вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Третий мяч в ворота «Вердера» на 47-й минуте забил Беньямин Шешко. На 90+1-й минуте Кристоф Баумгартнер сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте форвард «Вердера» Оливер Бёрк сократил отставание своей команды.

После этой победы в активе «Лейпцига» стало 30 очков. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» с 25 очками идёт на восьмой строчке.

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