«РБ Лейпциг» обыграл «Вердер» в сверхрезультативном матче 16-го тура Бундеслиги

Завершился матч 16-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и бременский «Вердер». Команды играли на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг, Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:2.
Первый гол в матче был забит на 24-й минуте. Отличился полузащитник «Лейпцига» Хави Симонс. Спустя две минуты гости сумели сравнять счёт благодаря голу Митчелла-Элии Вайзера. На 35-й минуте Симонс вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Третий мяч в ворота «Вердера» на 47-й минуте забил Беньямин Шешко. На 90+1-й минуте Кристоф Баумгартнер сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте форвард «Вердера» Оливер Бёрк сократил отставание своей команды.
После этой победы в активе «Лейпцига» стало 30 очков. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» с 25 очками идёт на восьмой строчке.
- 12 января 2025
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:20
-
17:10
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:38