«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш открыл счёт на 52-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 52-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выстрелом в касание вогнав мяч в дальнюю девятку.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.