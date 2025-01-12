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«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш открыл счёт на 52-й минуте

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Бруну Фернандеш открыл счёт на 52-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52'     1:1 Магальянс – 63'    
Удаления: нет / Дало – 61'

На 52-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш открыл счёт в матче, выстрелом в касание вогнав мяч в дальнюю девятку.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.

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