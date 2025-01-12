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Дмитрий Черышев: интересно, как «Барселона» выстроит игру с контратакующим «Реалом»

Дмитрий Черышев: интересно, как «Барселона» выстроит игру с контратакующим «Реалом»
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Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января. Матч начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда приятно смотреть, как играют звёзды «Реала» и «Барселоны» и используют свои единственные моменты. Это о многом говорит. А также приятно наблюдать за тем, как они играют в обороне. Самое интересное, как «Барселона» выстроит игру с «Реалом», у которого очень много контратакующих футболистов.

В таких матчах нет фаворитов, ведь в обеих командах играют звёзды мирового футбола. Даже не берусь сказать у кого больше шансов на победу в этом финале, ведь такие игры являются непредсказуемыми», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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