Дмитрий Черышев: интересно, как «Барселона» выстроит игру с контратакующим «Реалом»

Главный тренер «Равшана» Дмитрий Черышев поделился мнением о предстоящем матче Суперкубка Испании, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Барселона». Игра пройдёт сегодня, 12 января. Матч начнётся в 22:00 мск.

Суперкубок Испании . Финал Суперкубок Испании . Финал 12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК Реал Мадрид Мадрид Не начался Барселона Барселона Кто победит в основное время? П1 X П2

«Всегда приятно смотреть, как играют звёзды «Реала» и «Барселоны» и используют свои единственные моменты. Это о многом говорит. А также приятно наблюдать за тем, как они играют в обороне. Самое интересное, как «Барселона» выстроит игру с «Реалом», у которого очень много контратакующих футболистов.

В таких матчах нет фаворитов, ведь в обеих командах играют звёзды мирового футбола. Даже не берусь сказать у кого больше шансов на победу в этом финале, ведь такие игры являются непредсказуемыми», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.