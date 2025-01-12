Отец Черышева: Денис выступает в Греции в своём стиле — он играет на команду

Главный тренер таджикского «Равшана» Дмитрий Черышев высказался об игре своего сына, вингера «Паниониоса» Дениса Черышева. Черышев выступает за греческий клуб с сентября 2024 года.

«Денис хорошо себя чувствует эмоционально. Не так давно он забил три мяча в кубковой игре. Я был у него в гостях, и у него дома лежит мяч, которым он забил эти голы. Сейчас он забил свой первый мяч в чемпионате, но у него ещё четыре голевые передачи в этом сезоне.

Сегодня он забил и отдал две голевые. Я считаю, что он играет в своём стиле. В «Вильярреале» он тоже отдавал очень много голевых передач. Денис работает в том же духе, играя на команду и ребят. Молодец!» — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.