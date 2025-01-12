«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Габриэл Магальянс сравнял счёт на 63-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 52' 1:1 Магальянс – 63'
Удаления: нет / Дало – 61'
На 63-й минуте защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс сравнял счёт в матче, с полулёта с небольшим рикошетом от де Лигта попав в ближний угол.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.
Комментарии
- 12 января 2025
-
19:30
-
19:27
-
19:26
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:16
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:39
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:20
-
18:11
-
18:00
-
17:59
-
17:52
-
17:45
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:20
-
17:10
-
16:55
-
16:53
-
16:50
-
16:47
-
16:38