«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Габриэл Магальянс сравнял счёт на 63-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/32 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Эндрю Мэдли из Западного Йоркшира. На момент выхода новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 63-й минуте защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс сравнял счёт в матче, с полулёта с небольшим рикошетом от де Лигта попав в ближний угол.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлого сезона обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1. За «Манчестер Юнайтед» забили Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а в составе «Манчестер Сити» отличился Жереми Доку.