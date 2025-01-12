Гранат: если Жозе и Николсон покинут «Спартак», клубу будет необходим ещё один нападающий

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился мыслями о ямайском нападающем красно-белых Шамаре Николсоне и бразильском форварде Виллиане Жозе.

«Не могу сказать, что € 8 млн, которые были потрачены на Николсона, улетели на ветер. Всё равно Шамар неплохо проявил себя в некоторых матчах за «Спартак». Если взять всю его карьеру, у Николсона не было периода, когда он постоянно был основным нападающим и получал достаточно игрового времени.

Его уход не станет потерей для «Спартака», но клуб также покинет Виллиан Жозе. Если они вдвоём покинут стан красно-белых, команде будет необходим ещё один нападающий. Наверное, Станкович посмотрел на Виллиана Жозе и принял решение, что не может рассчитывать на него», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.