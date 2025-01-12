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Деменко: в случае с Жозе сыграл менталитет футболиста — он хочет вернуться в Бразилию

Деменко: в случае с Жозе сыграл менталитет футболиста — он хочет вернуться в Бразилию
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Бывший хавбек «Краснодара» Максим Деменко высказался о нападающем московского «Спартака» Виллиане Жозе. Жозе выступает за красно-белых с июля 2024 года, перейдя из испанского «Бетиса».

«В случае с Виллианом Жозе сыграл менталитет футболиста, который хочет вернуться в Бразилию. У него закончился контракт со «Спартаком», поэтому без каких-либо проблем он уходит из команды. Не стал бы называть странным тот факт, что Жозе покидает клуб спустя полгода.

Такое бывает, когда футболист просто не вписывается в коллектив, отсюда и возникают такие неурядицы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Жозе сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 2 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом», который возглавляет экс-тренер красно-белых Владимир Слишкович.

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