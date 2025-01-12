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«Дворцы не строятся за 6 месяцев». Бонуччи — о выступлениях «Юве» под руководством Мотты

«Дворцы не строятся за 6 месяцев». Бонуччи — о выступлениях «Юве» под руководством Мотты
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Бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о выступлениях клуба под руководством Тьяго Мотты. После 19 сыгранных матчей «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, заработав 33 очка.

«Когда вы так много всего меняете, то требуется время, чтобы построить важный фундамент. Только такой тренер, как Антонио Конте, за несколько месяцев смог вернул «Ювентус» к победам. Тьяго Мотта молод и хорош: убеждён, что в будущем мы получим от него огромное удовольствие. Я знаю, что в «Ювентусе» нужно побеждать. У нас были тяжёлые потери. Смотрю на «Арсенал», который доверял Артете четыре года… Дворцы не строятся за шесть месяцев», — приводит слова Бонуччи журналист Никола Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

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